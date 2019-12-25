Сотрудницу "Ленты" в Петербурге осудили за коммерческий подкуп

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшую сотрудницу магазина "Лента" к 3 годам лишения свободы условно по делу о пяти эпизодах коммерческого подкупа. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.
Женщина руководила секциями "Бакалея" и "Напитки". По материалам дела, в декабре 2024 года она организовала схему систематического получения незаконных выплат. Деньги ей передавал генеральный директор за содействие в оптовой закупке сахара по розничным ценам.
Кроме того, бывшая сотрудница получала вознаграждение от 5 мерчандайзеров. Взамен она предоставляла им дополнительные места для продажи товаров и обеспечивала выгодное размещение продукции в ущерб коммерческим интересам магазина.
Всего женщина получила 419 тыс. рублей. Суд постановил конфисковать эту сумму в пользу государства. Также ей запретили в течение года заниматься организацией и осуществлением розничной и оптовой торговли.
Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все