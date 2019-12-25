Совфед одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов

Определен перечень лиц, которые не могут направлять средства на проведение акций протеста в РФ.

Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов и других публичных мероприятий. Решение сенаторы приняли на завершающем заседании осенней сессии в верхней палате парламента. В частности, в тексте документа говорится о том, что организаторы акций протеста не могут получать денежные средства от других государств и иностранных организаций, международных организаций, неграждан РФ, компаний с функциями иноагента, граждан, которым нет 16 лет, а также от анонимных жертвователей.

В последнем пункте подразумеваются физические лица, которые не указали в платежном свидетельстве ФИО, адрес места жительства (или предоставило ложную информацию). В данную категорию также попадают юридические лица, от которых не сообщен идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты или наименование.

Запрет также распространяется на НКО и физические лица, признанные иноагентами.

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Фото: Piter.tv