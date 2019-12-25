Закон поступит на подпись президенту РФ.

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников. Документ принят на завершающем заседании осенней сессии верхней палаты парламента. Сенаторы установили административный штраф в размере до 150 тысяч рублей или наказание в виде двухлетней дисквалификации для должностных лиц, которые были замечены за оскорблениями.

Муниципальные и государственные служащие выплатят от 50 до 100 тысяч рублей по данному нарушению. При повторном - им придется отдать от 100 до 150 тысяч рублей. Также предусматривается дисквалификация с места работы сначала на год, а при повторном нарушении - на два года.

Напомним, что текст закона корректирует понятие "оскорбление". Там уточняется, что оно может выражаться не только в неприличной форме, но и иной, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. При этом оскорбление может совершаться публично, с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

Законопроект поступает на подпись президенту РФ.

Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий.

Фото: Piter.tv