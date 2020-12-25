Максим Решетников заявил, что показатель падения государственного ВВП достиг отметки в 3,8%.

Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8%. Такую статистику российским сенаторам представил глава ведомства Максим Решетников. Чиновник выступил на правительственном часе во время завершающего заседания осенней сессии в верхней палате парламента. По словам эксперта, ранее показатель прогнозировался на уровне 3,9%.

После снижения во втором квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года - минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник объяснил, что Россия прошла нижнюю точку спада лучше, чем этого ожидали специалисты. Благодаря такой ситуации восстановление экономической отрасли движется более быстрыми темпами. Решетников связал успех с принятыми правительством антикризисными мерами поддержки бизнес-индустрии и граждан.

Решетников назвал основные причины роста цен на продовольствие в России.

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