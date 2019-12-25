Совфед одобрил закон об усилении ответственности за клевету в интернете

Документ поступит на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности за клевету в интернете. Российские сенаторы приняли документ, устанавливающий уголовную ответственность за подобное нарушение. Ответственного за преступление будут заставлять выплачивать штраф в размере до одного миллиона рублей. Альтернативой станет лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно российскому законодательству ответственность за клевету несет лицо, которое распространяет заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или нескольких лиц, а также подрывающую его или их репутацию. Штраф устанавливается в размере до 500 тысяч рублей в размере оплаты труда или иного дохода до 6 месяцев. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок до 160 часов.

В Совфеде 21 января обсудят с экспертами тему борьбы с треш-стримами.

Фото: Piter.tv