Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян

Гражданин будет иметь право требовать удалить личную информацию из общего доступа в интернет-ресурсе.

Совет Федерации одобрил закон о защите персональных данных россиян. Российские сенаторы приняли документ на завершающем пленарном заседании в рамках осенней сессии верхней палаты парламента. Инициатива закрепляет право гражданина требовать от любого оператора удаления сведений из общего доступа без дополнительных условий. Это означает, что пользователю не придется доказывать факт неправомерной обработки этих данных.

Также документ определяет содержания требований граждан в сфере идентификации от операторов поисковых систем. Пользователи также могут попросить удалить личные данные с ресурса. Пользователи будут верифицироваться без проведения дополнительных процедур идентификации.

Для операторов без изменений остался пункт о получении обязательного согласия пользователи на обработку персональной информации.

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Фото: Piter.tv