Совфед одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Под закон попадают соцсети и крупные IT-платформы.

Совет Федерации одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ. Документ принят 25 декабря на завершающем заседании в рамках осенней сессии в верхней палате парламента. В тексте инициативы закрепляется наказание для иностранных интернет-платформ, которые ограничивают доступ к информации от российских журналистов по признакам расовой, национальной или политической принадлежности. Закон касается соцсетей и крупных IT-платформ, таких как YouTube, Twitter, Facebook.

Стоит отметить, что решение о введении санкций против конкретного ресурса будет приниматься по согласованности с российским МИД. Внешнеполитическое ведомство сможет присвоить ресурсу статус "допускающего дискриминацию против СМИ из РФ".

Российские сенаторы напомнили, что внедрение закона связано с последними проявлениями цензуры в отношении российских материалов. Документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

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Фото: Piter.tv

