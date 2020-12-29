Во Внуково начались задержания встречающих Алексея Навального

Одними из первых сотрудники полиции задержали Руслана Шаведдинова и Любовь Соболь.

Самолет с лидером Фонда борьбы с коррупцией вылетел из Берлина и пересек границу с Россией. Тем временем, активистов и сторонников Навального стали задерживать в аэропорту Внуково, где запланирована посадка рейса. Одними из первых сотрудники полиции задержали Руслана Шаведдинова и Любовь Соболь, которые находились в кафе здания аэропорта.

Позже в зоне прилета появились сотрудники ОМОН в тонированных касках. Задержания происходят и на улице, у здания аэрогавани, где собрались сотни человек, которых "выдавили" на улицу, сообщают очевидцы.

Ожидается, что самолет из Берлина прилетит к 19:30 часам по московскому времени c учетом задержки рейса.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января.

В августе 2020 года глава Фонда борьбы с коррупцией был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, из-за чего резко поднялся уровень сахара в крови. Этот диагноз они назвали основным. Специалисты добавили, что ядов в крови и моче пострадавшего не обнаружено. Позже оппозиционера доставили на самолете в Германию. Там он прошел курс реабилитации. Правительство ФРГ со ссылкой на медиков заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".

ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.

Видео: ВКонтакте / Видач, Telegram / @avtozaklive