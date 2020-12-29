Навальный вылетел в Москву из Берлина

Информация о рейсе стала самой просматриваемой на специализированном сайте.

Самолет из берлинского аэропорта в Москву с главой Фонда Борьбы с коррупцей Алексеем Навальным вылетел из немецкой столицы. Перед отправлением Навальный в своем Instagram-аккаунте выложил видеозапись, на котором его жена Юлия цитирует реплику из фильма Алексея Балабанова "Брат-2": "Мальчик, водочки нам налей. Мы домой летим".

Информация о рейсе стала самой просматриваемой на специализированном сайте FlightRadar24. Как сообщили основатели сервиса в своем Twitter-аккаунте, за перемещением рейса авиакомпании "Победа" следят тысячи человек.

Перед прилетом Алексея Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак. Ожидается, что самолет из Берлина прилетит к 19:20 часам по московскому времени.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января.

В августе 2020 года глава Фонда борьбы с коррупцией был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, из-за чего резко поднялся уровень сахара в крови. Этот диагноз они назвали основным. Специалисты добавили, что ядов в крови и моче пострадавшего не обнаружено. Позже оппозиционера доставили на самолете в Германию. Там он прошел курс реабилитации. Правительство ФРГ со ссылкой на медиков заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".

ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.

Видео: Telegram / @avtozaklive, Instagram / @navalny