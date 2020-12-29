Перед прилетом Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак

Навальный пока не прилетел. По предварительным данным, самолет с Навальным прилетит во Внуково в 19:20 по мск.

Перед прилетом Алексея Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на "Avtozak Live".

В Петербурге начались первые задержания активистов и сторонников оппозиционера. Сообщается, что задержаны несколько журналистов, которые планировали встретить политика в Москве, сообщили Meduza и "Медиазона". Самолет "Победы", в котором полетит Алексей Навальный, вылетит из Германии в 16:45. В 19:20 он должен приземлиться в московском аэропорту Внуково.

Ранее мы сообщили, что умер депутат Госдумы Николай Антошкин.

Видео: Telegram/Baza, Avtozak LIVE