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Перед прилетом Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак

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Навальный пока не прилетел. По предварительным данным, самолет с Навальным прилетит во Внуково в 19:20 по мск.

Перед прилетом Алексея Навального в аэропорту Внуково обнаружили автозак. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на "Avtozak Live".

В Петербурге начались первые задержания активистов и сторонников оппозиционера. Сообщается, что задержаны несколько журналистов, которые планировали встретить политика в Москве, сообщили Meduza и "Медиазона". Самолет "Победы", в котором полетит Алексей Навальный, вылетит из Германии в 16:45. В 19:20 он должен приземлиться в московском аэропорту Внуково.  

Ранее мы сообщили, что умер депутат Госдумы Николай Антошкин.

Видео: Telegram/Baza, Avtozak LIVE

Теги: автозак, алексей навальный, аэропорт внуково
Категории: Лента новостей, Новости России,

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