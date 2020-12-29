Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Лайнер сделал петлю и сменил аэропорт назначения.

Самолет с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, вылетевший из берлинского аэропорта, приземлился в Шереметьево вместо аэропорта Внуково, где его ждали сторонники.

Лайнер сел в московском аэропорту в 20:12 17 января. Рейс ждали во Внуково, однако, по данным сервиса FlightRadar24, лайнер сделал петлю и сменил аэропорт назначения.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. У аэропорта "Внуково" уже начались первые задержания сторонников главы ФБК.

В августе 2020 года глава Фонда борьбы с коррупцией был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, из-за чего резко поднялся уровень сахара в крови. Этот диагноз они назвали основным. Специалисты добавили, что ядов в крови и моче пострадавшего не обнаружено. Позже оппозиционера доставили на самолете в Германию. Там он прошел курс реабилитации. Правительство ФРГ со ссылкой на медиков заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".

Видео: Telegram / Агит Россия