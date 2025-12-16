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Politico узнало о ярости в ЕС после контактов главы Евросовета с Россией
Сегодня, 8:56
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Politico узнало о ярости в ЕС после контактов главы Евросовета с Россией

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На Западе удивились тому, что Антониу Кошта не уведомил коллег о решении по переговорам с Москвой.

Рабочие контакты председателя Европейского совета Антониу Кошты с российскими представителями вызвали негативную реакцию некоторых национальных правительств в региональном сообществе. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из газеты Politico. Согласно информации от авторов публикации, на саммите ЕС в Брюсселе стало понятно, что многие политические лидеры не были осведомлены о ведущихся переговорах Антониу Кошты и его сотрудников с Москвой. По словам одного из собеседников издания, команда главы Евросовета заранее уведомила о произведенных в Кремль звонках Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Еще два источника утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был о происходящем.

Согласно версии авторов статьи из Politico, некоторые европейские лидеры узнали о контактах только после публикаций в прессе, а страны Прибалтики оказались "в ярости" из-за попытки главы Евросовета наладить отношения с Россией. Ранее, 17 июня, ведущие западные СМИ сообщили о "нескольких телефонных звонках" представителей Кошты в Москву. Они утверждали, что в ходе бесед "не обсуждалось ничего серьезного". 

Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить контакт с РФ для переговоров.

Фото: pxhere.com

Теги: politico, евросовет, евросоюз, переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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