На Западе удивились тому, что Антониу Кошта не уведомил коллег о решении по переговорам с Москвой.

Рабочие контакты председателя Европейского совета Антониу Кошты с российскими представителями вызвали негативную реакцию некоторых национальных правительств в региональном сообществе. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из газеты Politico. Согласно информации от авторов публикации, на саммите ЕС в Брюсселе стало понятно, что многие политические лидеры не были осведомлены о ведущихся переговорах Антониу Кошты и его сотрудников с Москвой. По словам одного из собеседников издания, команда главы Евросовета заранее уведомила о произведенных в Кремль звонках Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Еще два источника утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был о происходящем.

Согласно версии авторов статьи из Politico, некоторые европейские лидеры узнали о контактах только после публикаций в прессе, а страны Прибалтики оказались "в ярости" из-за попытки главы Евросовета наладить отношения с Россией. Ранее, 17 июня, ведущие западные СМИ сообщили о "нескольких телефонных звонках" представителей Кошты в Москву. Они утверждали, что в ходе бесед "не обсуждалось ничего серьезного".

Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить контакт с РФ для переговоров.

Фото: pxhere.com