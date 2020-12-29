ЕС: разногласия между ЕС и США не исчезнут с приходом Байдена

Шарль Мишель рассказал о желании ЕС улучшить отношения с Вашингтоном.

В Евросоюзе заявили, что разногласия между ЕС и США не исчезнут с приходом к власти администрации Джо Байдена. Об этом во время выступления на заседании Европарламента сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Дипломат добавил, что одновременно с этим существует возможность для выстраивания новых отношений с западными партнерами.

У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки...В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту США: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира Шарль Мишель, глава Евросовета

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