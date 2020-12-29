Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit

Анкара все еще планирует вступить в Евросоюз.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал принять Турцию в состав Евросоюза после Brexit. Об этом лидер государства заявил в рамках собственного выступления в Анкаре.

Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в 1963 году правительство Анкары подписало соглашение об ассоциации с ЕС. В 1987 году страна подала заявку на членство в Евросоюзе. Переговоры начались только в 2005 году. Они несколько раз приостанавливались из-за имеющихся между сторонами разногласий. На данный момент открытыми остаются 16 из 35 глав досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры на вступление Анкары в ЕС в обмен на согласие Турции сокращать приток мигрантов в Европу.

Эрдоган: НАТО оставила Турцию один на один с террористами.

Фото: Pixabay.com