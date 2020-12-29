Эрдоган: НАТО оставила Турцию один на один с террористами

Политик обвинил США в поддержке терроризма в Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО оставила Турцию один на один с террористами. Об этом глава государства заявил во время выступления в Анкаре. По мнению политика, североатлантический альянс не оказывает стране-участнице достаточной помощи в борьбе против террористической деятельности.

Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Кто, кроме Турции, борется с "Исламским государством"* (запрещенная в РФ террористическая организация). Тысячи грузовиков с оружием, транспортных средств было направлено террористическим группировкам. А они начали против нас войну, используя все это Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер обвинил Вашингтон в том, что США помогают силам самообороны курдов в Сирии, которые считаются Анкарой террористическим движением, связанным с Рабочей партией Курдистана.

Эрдоган заявил, что также считает Путина человеком, который держит свое слово.

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