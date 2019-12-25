Эрдоган заявил, что также считает Путина человеком, который держит свое слово

Он понял, что российский лидер — честный человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что также считает президента России Владимира Путина человеком, который держит свое слово.

На своей пресс-конференции такую характеристику турецкому лидеру дал Владимир Путин. Он отметил, что Эрдоган держит слово, хотя их взгляды на некоторые вопросы расходятся.

На самом деле это те слова, которые описывают и его самого. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он подчеркнул, что с момента знакомства с Путиным понял, что российский лидер — честный человек.

Ранее Эрдоган оценил позицию Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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