Эрдоган заявил, что также считает Путина человеком, который держит свое слово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что также считает президента России Владимира Путина человеком, который держит свое слово.
На своей пресс-конференции такую характеристику турецкому лидеру дал Владимир Путин. Он отметил, что Эрдоган держит слово, хотя их взгляды на некоторые вопросы расходятся.
На самом деле это те слова, которые описывают и его самого.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Он подчеркнул, что с момента знакомства с Путиным понял, что российский лидер — честный человек.
Ранее Эрдоган оценил позицию Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
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