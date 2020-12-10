Эрдоган оценил позицию Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

По его словам, президент России сыграл важную роль в этом процессе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Баку оценил позицию Владимира Путина в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu. По словам Эрдогана, российский лидер сыграл важную роль в этом процессе.

Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Также Эрдоган рассказал о значимости платформы для обеспечения региональной безопасности. В нее могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, в случае согласия, Армения.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрон не научился политике.

Видео: YouTube / Türkiye"de Son Durum Haberleri