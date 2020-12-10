Эрдоган заявил, что Макрон не научился политике

По его словам, французский лидер будет зол на него за правду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Баку прокомментировал инициативы Франции по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Его слова приводит "РИА Новости".

Ранее Национальное собрание Франции поддержало резолюцию с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Документ поддержали 305 сенаторов, один выступил против. Эрдоган считает, что президент Франции Эммануэль Макрон не научился политике.

У тебя нет права встать и сказать, что это - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении "взяться за ум".

Видео: YouTube / Türkiye"de Son Durum Haberleri