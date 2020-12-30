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Борис Джонсон подписал сделку с Евросоюзом по Brexit

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По его словам, это послужит началом чего-то нового.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал сделку с Евросоюзом о торговле после Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ поддержали в британском парламенте, за него проголосовал 521 законодатель, 73 выступили против. Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза длились более четырех лет. Сделка затрагивает торговый оборот более чем в 1 трлн долларов. Британский премьер уверен, что дальнейшее сотрудничество с организацией будет идти в общих интересах.

Brexit - не конец, а начало чего-то нового. Теперь на нас лежит ответственность: воспользоваться как можно лучше той властью и теми инструментами, которые мы вновь получили в свои руки.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее мы сообщали, что парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с ЕС.

Видео: YouTube / The Telegraph

Теги: brexit, борис джонсон, евросоюз, премьер-министр великобритании
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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