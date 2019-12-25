Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с ЕС

Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с Евросоюзом 30 декабря. Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон.
Наша работа будет продолжена парламентским голосованием.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Представители Евросоюза и Великобритании накануне согласовали условия возможной торговой сделки, которая должна пройти в рамках Brexit.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что данное соглашение позволит обеспечить справедливую конкуренцию. Отмечается, что на товары, соответствующие определённым правилам производства, будут установлены нулевые тарифы и нулевые квоты.
Ранее Джонсон пригрозил Евросоюзу отказом от сделки по свободной торговле.
Фото: pixabay.com
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