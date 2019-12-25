Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с ЕС

В ЕС считают, что данное соглашение позволит обеспечить справедливую конкуренцию.

Парламент Великобритании проголосует по договору о торговом соглашении с Евросоюзом 30 декабря. Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Наша работа будет продолжена парламентским голосованием. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Представители Евросоюза и Великобритании накануне согласовали условия возможной торговой сделки, которая должна пройти в рамках Brexit.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что данное соглашение позволит обеспечить справедливую конкуренцию. Отмечается, что на товары, соответствующие определённым правилам производства, будут установлены нулевые тарифы и нулевые квоты.

Ранее Джонсон пригрозил Евросоюзу отказом от сделки по свободной торговле.

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