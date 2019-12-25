Джонсон пригрозил Евросоюзу отказом от сделки по свободной торговле

Британский премьер готов выстраивать торговлю на основе правил Всемирной торговой организации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил Евросоюзу отказом от сделки касательно будущих отношений и свободной торговли, если Брюссель не изменит свою позицию в сфере квот на вылов рыбы в британских водах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телефонный разговор дипломата с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Джонсон заявил, что "остается очень мало времени" для того, чтобы достичь желаемого соглашения. В офисе британского премьера также подчеркнули, что позиция Евросоюза по вопросу рыболовства "просто неразумна". Речь идет о возможной ситуации, при которой Великобритания станет "единственной страной в мире, которая не сможет контролировать доступ к своим водам".

При этом политик готов выстраивать торговлю на основе правил Всемирной торговой организации. В случае сорванной сделки обе стороны "расстанутся друзьями. По итогам переговоров Джонсон и фон дер Ляйен "согласились оставаться в тесном контакте" о ходе переговоров.

Ранее Джонсон предложил создать новый саммит G7 без России.

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