Борис Джонсон предложил создать новый саммит G7 без России

Новый альянс будет бороться с авторитарными режимами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать широкий альянс из 10 демократических государств (D10), который придет на смену саммиту G7. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации источника, целью нового альянса станет борьба с авторитарными режимами. К ним Джонсон относит три страны: Россию, Китай и Северную Корею. Однако D12 будет носить преимущественно антикитайский характер. Представители британского премьера называют его затею стремлением к взаимодействию Соединенного Королевства с Индо-Тихоокеанским регионом.

Лидеры Индии, Австралии и Южной Кореи должны в ближайшее время получить письма с приглашением "принять участие в саммите".

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