Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Навального

Навальный запретил немецким медикам передавать результаты их российским коллегам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Алексея Навального. Она отметила, что ФРГ не передаёт стороне РФ биоматериалы и результаты анализов политика.

Причина в том, заявила Захарова, что Навальный запретил немецким медикам передавать результаты их российским коллегам.

Они не передают, потому что им Навальный не разрешил. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, такая же версия содержится в официальном ответе Германии — от 28 октября 2020 года и 13 января 2021 года.

Ранее мы писали, что защита Навального обжалует решение Мособлсуда в кассации и ЕСПЧ.

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