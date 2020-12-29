  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
105
matveyvn
Код вставки плеера

Защита Навального обжалует решение Мособлсуда в кассации и ЕСПЧ

0 0

Ранее Московский областной суд отказался отменить арест Алексея Навального на 30 суток.

Защита политика Алексея Навального обжалует решение Московского областного суда в кассации и ЕСПЧ. Об этом рассказал адвокат Вадим Кобзев.

Мы обязательно подадим кассационную жалобу, а также обратимся в ЕСПЧ.

Вадими Кобзев, адвокат

Ранее Московский областной суд отказался отменить арест Алексея Навального на 30 суток. Апелляцию решения Химкинского городского суда подали адвокаты оппозиционного политика. В суде выступили адвокаты Навального. Они привели доводы о том, что Навального поместили в СИЗО с нарушением уголовно-процессуального кодекса. Гособвинение, представители ФСИН и МВД с этим решением не согласились и просили оставить решение в силе.

Видео: Twitter/Вот Так TV

 
Теги: арест, арест навального, навальный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии