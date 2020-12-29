Защита Навального обжалует решение Мособлсуда в кассации и ЕСПЧ

Ранее Московский областной суд отказался отменить арест Алексея Навального на 30 суток.

Защита политика Алексея Навального обжалует решение Московского областного суда в кассации и ЕСПЧ. Об этом рассказал адвокат Вадим Кобзев.

Мы обязательно подадим кассационную жалобу, а также обратимся в ЕСПЧ. Вадими Кобзев, адвокат

Ранее Московский областной суд отказался отменить арест Алексея Навального на 30 суток. Апелляцию решения Химкинского городского суда подали адвокаты оппозиционного политика. В суде выступили адвокаты Навального. Они привели доводы о том, что Навального поместили в СИЗО с нарушением уголовно-процессуального кодекса. Гособвинение, представители ФСИН и МВД с этим решением не согласились и просили оставить решение в силе.

Видео: Twitter/Вот Так TV