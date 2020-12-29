Мособлсуд отказался отменить арест Навального на 30 суток

Адвокаты привели доводы о том, что Навального поместили в СИЗО с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

Московский областной суд отказался отменить арест Алексея Навального на 30 суток. Апелляцию решения Химкинского городского суда подали адвокаты оппозиционного политика.

В суде выступили адвокаты Навального. Они привели доводы о том, что Навального поместили в СИЗО с нарушением уголовно-процессуального кодекса. Гособвинение, представители ФСИН и МВД с этим решением не согласились и просили оставить решение в силе.

Адвокат Михайлова заявила, что первое заседание прошло в отделе МВД — ведомства, которое вынесло постановление о заключении под стражу. Это, считает защитник, нарушает принцип нарушения властей.

Ранее СК возбудил уголовное дело на Леонида Волкова за призывы к участию в незаконных акциях.