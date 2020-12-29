СК возбудил уголовное дело на Леонида Волкова за призывы к участию в незаконных акциях

СК возбудил уголовное дело на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за призывы к участию несовершеннолетних граждан России в незаконных акциях протеста.
Следователи считают, что Волков через YouTube призывал несовершеннолетних граждан России выходить на несогласованные с властью акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве и других городах.
В условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников.
цитата из сообщения СК РФ
Отмечается, что после Волков опубликовал ссылки на ролик в социальных сетях.
Ранее глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.
Видео: YT / Леонид Волков
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