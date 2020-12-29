СК возбудил уголовное дело на Леонида Волкова за призывы к участию в незаконных акциях

Речь про акции 23 января.

СК возбудил уголовное дело на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за призывы к участию несовершеннолетних граждан России в незаконных акциях протеста.

Следователи считают, что Волков через YouTube призывал несовершеннолетних граждан России выходить на несогласованные с властью акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве и других городах.

В условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. цитата из сообщения СК РФ

Отмечается, что после Волков опубликовал ссылки на ролик в социальных сетях.

Ранее глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Видео: YT / Леонид Волков