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Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков

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Ранее в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева сообщила о задержании после обысков. Об этом сообщает директор "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в России иностранным агентом) Иван Жданов.

Васильеву задержали по уголовному о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акциях протеста 23 января.

Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой.

Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей"

Ранее в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Видео: YouTube / Альянс Врачей

Теги: альянс врачей, обыски, фбк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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