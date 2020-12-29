Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева сообщила о задержании после обысков. Об этом сообщает директор "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в России иностранным агентом) Иван Жданов.
Васильеву задержали по уголовному о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акциях протеста 23 января.
Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой.
Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей"
Ранее в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.
Видео: YouTube / Альянс Врачей
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