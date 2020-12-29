Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков

Ранее в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева сообщила о задержании после обысков. Об этом сообщает директор "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в России иностранным агентом) Иван Жданов.

Васильеву задержали по уголовному о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акциях протеста 23 января.

Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой. Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей"

Ранее в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Видео: YouTube / Альянс Врачей