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Беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу
Сегодня, 8:33
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lesjasap

Беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу

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Представители закона применили спецсредства, протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу. Об этом рассказали журналисты из издания Yedioth Ahronoth. Сотни жителей Палестины вышли на улицы против израильских силовиков. Полиции пришлось направить дополнительное подразделение к КПП "Каландия" близ Иерусалима, чтобы подавить беспорядки.

Известно, что беспорядки состоялись около гробницы Рахели в районе Вифлеема. Представители Палестины кидали в силовиков бутылки с зажигательной смесью, камни. В качестве ответа представители закона использовали спецсредства.  На территории района Сильван Восточного Иерусалима были задержаны два палестинца.

Напомним, что столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими активизировались в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан после наступления рамадана. Он начался 13 апреля и продлится 30 дней. Около Дамасских ворот в Старом городе травмировано порядка сотни палестинцев, а также ранены 20 полицейских из Израиля.

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

Фото: Pixabay.com

Теги: беспорядки, вифлеем, западный берег, иерусалим, израиль, палестина
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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