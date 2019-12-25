Иерусалим ответил танковой стрельбой на авианалет со стороны сектора Газа.

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. С вечера пятницы в регионе фиксируются нападения. В пресс-службе полиции Иерусалима говорится о том, на ЦАХАл совершил авианалет а объекты ХАМАС. При этом продолжается вестись обстрел приграничных территорий еврейского государства со стороны анклава Палестины.

Ранее сегодня 15 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. В ответ только что истребители и вертолеты ВВС ЦАХАЛ поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе, включая подземную инфраструктуру и ракетные пусковые установки. заявление ЦАХАЛ

Местные жители рассказали, что продолжают звучать сирены воздушной тревоги. Они фиксируются в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Одним из последних сигнал сработал вблизи кибуца Киссуфим, мошаве Натив А-асара и районах.

Напомним, что обострение обстановки началось после того, как по Израилю были запущены три ракеты. Одну из них смогла перехватить местная ПВО "Железный купол". После этого танк израильской армии нанес удар по военному объекту ХАМАС.

SANA: четверо военных пострадали в Сирии при обстреле со стороны Израиля.

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