SANA: четверо военных пострадали в Сирии при обстреле со стороны Израиля

Израиль и Сирия обвинили друг друга в воздушном нападении.

Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля. Об этом рассказали представители местного издания SANA. По информации от источника, средства противовоздушной системы зафиксировали активность в провинции Дамаск в районе Думайр. Боеголовки были направлены на территорию страны примерно в 01:38 утра по местному времени с оккупированной земли на Голанских высотах.

Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и сбили большинство ракет. Агрессия привела к тому, что пострадали четверо солдат. заявление Минобороны Сирии

В армии Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что воздушную атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты "земля-воздух", которая упала около ядерного центра, расположенного в пустыне Негев. В качестве ответной реакции военнослужащие нанесли по батареям противника несколько ударов.

Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа.



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