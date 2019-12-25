Ранее силы ЦАХАЛ перехватили одну ракету противника.

Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа. Такое заявление размещено в официальном аккаунте местной армии (ЦАХАЛ) в социальной сети Twitter. По информации от военнослужащих, противник запустил боеголовку по территории страны вечером 15 апреля.

Истребители и боевые вертолеты израильской армии только что нанесли удар по объекту ХАМАС, где производится оружие, туннелю для контрабанды оружия и военному посту. пост ЦАХАЛ

В Израиле напомнили о собственном отказе "мириться" с какими-либо внешними угрозами, направленные на разрушение национальной безопасности, а также - против граждан.

СМИ: в Аравийском море Иран выпустил ракету по израильскому судну.

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