Корабль Hyperion получил незначительные повреждения.

СМИ: в Аравийском море Иран выпустил ракету по израильскому судну. Такое заявление появилось в местных изданиях. Телеканал Al-Mayadeen сообщил о том, что корабль с названием Hyperion шел у побережья эмирата Фуджейра в ОАЭ.

Журналисты с телеканала Al Arabiya уточнили, что пострадавшее судно принадлежит Израилю. Его экипаж занимался перевозкой автомобилей. После нанесенной ракетной атаки объект получил повреждения, но продолжил следовать по заявленному маршруту.

Телерадиокомпания "Кан" заявила, что Иерусалим получил сведения о нападении на собственный корабль у берегов ОАЭ. Специалисты предположили, что угроза национальной системы безопасности нанесена за счет корабля или беспилотника. В пресс-службе Армии обороны Израиля отказался комментировать данные об атаке.

Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ. сообщение ЦАХАЛ ТАССу

Позже телеканал Al Arabiya, уточнил, что израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади.

В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия.

Фото: Telegram/Военный осведомитель

