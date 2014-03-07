В Минобороны страны рассказали о подготовке плана по атаке на Тегеран.

В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия. Об этом в эфире американского телеканала Fox News сообщил министр обороны Иерусалима Бени Ганц. Таким образом чиновник прокомментировал слова руководителя Генштаба ЦАХАЛ Авива Кохави. Ранее Кохави дал поручение подготовить несколько планов по иранскому вопросу в дополнение к уже существующим. Военный считает, что власти страны должны быть готовы к нанесению удара по силам Тегерана.

Иранцы нарушили все заключенные с ними договоренности...Стремлениям Ирана к разработке ядерного оружия необходимо помешать. Очень хорошо, если это получится сделать в рамках мировых усилий. Но в противном случае мы обязаны будем действовать независимо и защищаться сами. Бен Ганц, министр обороны Израиля

Чиновник напомнил, что Израиль будет прорабатывать и готовить военные планы против Ирана до тех пор, пока государству не придется воплотить их в жизнь.

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Видео: FOX News



