В одном из корпусов СИЗО "Кресты" намерены разместить гостиницу

На сегодняшний день ведётся процедура историко-культурной экспертизы.

Один из исторических корпусов легендарной петербургской тюрьмы "Кресты" планируется преобразовать в гостиничный комплекс. Генеральный директор управляющей компании "КВС. Управление недвижимостью" Дмитрий Беляев сообщил об этом "КоммерсантЪ СПб".

Первые концептуальные разработки проекта адаптации комплекса будут вынесены на обсуждение Совета по охране культурного наследия в сентябре текущего года.

Предположительно, территория бывшего исправительного учреждения будет включать в себя гостиничную зону, гастрономический кластер и тематический тюремный музей. На сегодняшний день ведётся процедура историко-культурной экспертизы.

Дмитрий Беляев рассчитывает, что осенью удастся подготовить предварительное заключение экспертов, которое будет представлено на рассмотрение соответствующего совета.

Ранее мы сообщили о том, что в "Крестах" повторно провели кулачные бои.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович