В "Крестах" повторно провели кулачные бои

Входящим зрителям предлагали оставить мобильные телефоны, чтобы предотвратить преждевременное распространение видеозаписей турнира.

Ночью 26 июня в историческом здании знаменитого СИЗО "Кресты", расположенного на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга, снова прошёл турнир по кулачным поединкам. Об этом стало известно благодаря публикации "Фонтанки", ссылающейся на собственный информированный источник.

Мероприятие проводилось с целью съёмок видеоконтента для популярных платформ. Входящим зрителям предлагали оставить мобильные телефоны, чтобы предотвратить преждевременное распространение видеозаписей турнира.

Вместе с тем, ещё днём 25 июня в сети появилось видео, снятое владельцем лиги, рассказывающей о неудачном опыте проведения аналогичного соревнования. Тогда бой был прерван вмешательством полицейских и подразделений ОМОНа. Организаторы нынешнего турнира опасались повторения инцидента, учитывая большое скопление публики.

Ранее мы сообщили о том, что проект перепланировки территории "Крестов" скорректируют в Петербурге.

Фото: kresty.ru