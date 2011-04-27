Владелец "Крестов" подтвердил лицензию на проведение турнира кулачной лиги Prime FL

Несмотря на проведённую подготовку и наличие необходимых разрешений, мероприятие было остановлено вмешательством полиции.

Организаторы лиги кулачных боёв Prime FL подверглись неожиданной "атаке" — запланированный ими турнир, который должен был пройти 24 июня в знаменитом петербургском СИЗО "Кресты", прервался буквально посреди боя. Несмотря на проведённую подготовку и наличие необходимых разрешений, мероприятие было остановлено вмешательством полиции, пишет "КП-Петербург".

Одна из сотрудниц Prime FL, Светлана Сульянова, эмоционально высказалась в соцсетях:

Я смогла вывести с площадок всех женщин и детей, но там остались мужчины. Я надеюсь, что полиция поймет, что их просто так на нас натравили, чтобы люди не получили гонорары, которыми они кормят свои семьи, - пожаловалась одна из сотрудниц лиги Светлана Сульянова в своих соцсетях. – У нас были абсолютно все разрешения и лицензия. Но в конце первого карда (боя. - Прим.ред.), к нам внезапно влетает ОМОН, всех кладут на пол без объяснения причин. Мы прекрасно понимаем, чьих это рук дело. Я хочу сказать, что если совесть у вас грязная - уже не надо туда что-то еще добавлять. Светлана Сульянова, сотрудница Prime FL

Стоит отметить, что Светлана Сульянова приходится сестрой руководителю соперничающей лиги Hardcore Анатолию Сульянову, отношения с которым сильно испортились год назад. Теперь оба брата часто публично конфликтуют.

Менеджер команды Артем Лобанов прокомментировал ситуацию изданию:

По промоушену не будет никакого удара. Мы не нарушили ни одного правила. Нравится кому-то или нет, наш промоушн будет существовать и дальше, он сформирован. У нас полная поддержка от наших партнеров и у нас есть полное одобрение Федерации бокса России. Артем Лобанов, менеджер Prime FL

Представители собственника здания, группы компаний "КВС", тоже дали комментарии: по их словам, турнир действительно проходил в нашем комплексе официально и имел лицензию на спортивную борьбу.

Что касается самой полиции, то официальная позиция пока отсутствует. Однако, судя по публикациям в соцсетях самих спортсменов, после сверки документов всех бойцов отпустили домой.

Ранее мы сообщили о том, что культурно-исторический статус "Крестов" будет определен до конца года.

Фото: kresty.ru