Культурно-исторический статус "Крестов" будет определен до конца года

Экспертиза проводится по поручению инвесторов проекта и станет основанием для внесения комплекса в единый госреестр памятников культуры и истории страны.

Судьба бывшего тюремного комплекса "Кресты" в историческом центре Санкт-Петербурга зависит от определения официального историко-культурного статуса всех входящих в него зданий, решение по которому ожидается до завершения текущего года. Таковы слова губернатора города Александра Беглова, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме.

Перед принятием конкретных решений относительно дальнейшего использования исторического комплекса необходимо завершить государственную экспертизу, направленную на установление точного состава объекта, предмета охраны и категории его историко-культурной значимости. Экспертиза проводится по поручению инвесторов проекта и станет основанием для внесения комплекса в единый госреестр памятников культуры и истории страны.

Комплекс включает десять отдельных строений, подлежащих охране государством: административные помещения с храмом святого Александра Невского, два корпусных блока с камерами, банное помещение и прочие объекты инфраструктуры.

Александр Беглов подчеркнул, что итоги экспертного заключения вместе с проектом реконструкции комплекса "Кресты" для современной эксплуатации планируется представить членам Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга до окончания 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены провести досрочный капремонт более чем в 500 домах.

Фото: "Дом.РФ"