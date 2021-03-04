Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году

Бывший чиновник не исключает своего участия в выборах, если Трамп не будет выдвигаться.

Бывший государственный секретарь Майк Помпео при администрации Дональда Трампа допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом чиновник сообщил в эфире американского телеканала Fox News. Он уточнил, что планирует баллотироваться на высший государственный пост, если Трамп решит не выдвигать свою кандидатуру. При этом спикер отметил, что придерживается консервативного движения.

Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку. Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов.



Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Напомним, что 28 февраля Трамп во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо в штате Флорида заявил сторонникам, что не исключает своего участия в президентских выборах 2024 года. Журналисты Bloomberg уточнили, что на данный момент Трамп не планирует привлекать к избирательной кампании бывшего вице-президента Майкла Пенса.

Помпео обвинил Байдена в служении интересам Пекина.

Фото и видео: Fox News