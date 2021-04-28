Российские военные контролируют безопасность Эль-Камышлы после столкновений арабов и курдов.

Армия России остановила новую бойню в САР: жители встречают российские войска. Журналисты "Русской весны" опубликовали на собственном YouTube-канале соответствующий ролик. По информации от прессы, большинство населения района Тай в городе Эль-Камышлы (Камишлия) смогли безопасно вернуться в покинутые дома, из которых им ранее пришлось уйти из-за действий боевиков.

Напомним, что около четырех тысяч человек ушли из домов пять дней назад. В регионе начались ожесточенные столкновения между арабскими представителями и курдами. Конфликт был прекращен благодаря усилию российских военнослужащих. В настоящее время безопасность в городе обеспечивается силами военной полиции, а также авиацией Военно-космических сил РФ.

Центр по примирению в Сирии организовал раздачу 440 продовольственных наборов местному населению. нуждающимся предоставлена медицинская помощь.

СМИ: Россия впервые применила в Сирии против американских военных секретное вооружение.

Фото и видео: YouTube/Rusvesna .su34

