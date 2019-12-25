Politico рассказал о загадочных атаках на военных США на Ближнем Востоке.

Россия впервые применила в Сирии против американских военных секретное вооружение. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про" со ссылкой на заявление издания Politico. Авторы материала уточнили, что Вашингтон начал расследование по факту использования в ближневосточной республики неизвестного импульсного оружия. В первую очередь под подозрение попали военные из РФ, так как более ни одна из сторон конфликта не имеет подобных технологий.

В Politico уточнили, что Пентагон уведомил о ситуации профильные комитеты Конгресса, а также высших законодателей о предполагаемой атаке на военных, ссылаясь на данные разведки. По информации от двух источников, официальные лица определяют Москву как вероятную виновницу нападения ни силы США оружия направленной энергии. Также министерство обороны расследует инциденты, связанные с экс-сотрудниками национальной безопасности, которые участвовали в расследовании. Это расследование связано с серией более широкого изучения атак на официальных лиц США.

С конца 2016 года около 50 официальных лиц сообщили о симптомах загадочной болезни, которая стала известна как "синдром Гаваны" среди американских дипломатов, находящихся на Кубе. Симптомы включали острый звон и давление в ушах, а также потерю слуха и равновесия, утомляемость и остаточные головные боли. У некоторых жертв длительное повреждение головного мозга. материал Politico

Аналитики предполагают, что для использования подобного оружия требуется значительная мощь. Если источник энергии действительно существует, то его нахождение в Сирии ставится под вопросом.

Двое военных погибли в ходе нападения боевиков в Сирии.

Фото: Pixabay.com