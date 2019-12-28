ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Силы САР вели огонь по целям террористов.

ЦПВС: турецкие войска не уведомили Россию о передвижениях в Идлибе. Именно поэтому солдаты попали под артиллерийский огонь правительственных войск САР. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что жертвами нападения стали 4 человека. Еще девять человек ранено, один из них в тяжелом состоянии. Армия Анкары перемещалась по зоне в темное время суток со 2 по 3 февраля. В это время подразделения САР вели огонь по силам террористов западнее населенного пункта Серакаб.

Напомним, что согласно договоренностям, в Сирии создано четыре зоны деэскалации. Документ подписан в мае 2017 года на территории Казахстана, в Астане (Нур-Султан). Три зоны сейчас находятся под контролем Дамаска. Участок около Идлиба, Латакии и Алеппо неподвластен местному правительству до сих пор. Большая часть принадлежит террористам.

Ранее Piter.tv писал о том, что колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.

Видео: YouTube/Al Jazeera English