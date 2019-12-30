Колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Новая колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, в том числе и танков.

Арабский телеканал "Al Arabiya" сообщил, что новая турецкая колонна пересекла сирийскую границу. По сообщению газеты "Asharq Al-Awsat", границу через контрольно-пропускной пункт пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии.

Несколько дней назад, 28 января, в арабскую республику вошла колонна из 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Арабские СМИ сообщили, что колонна отправилась юг провинции Идлиб.

Телеканал "Al Mayadeen" также сообщил, что сирийская армия окружила наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Мааррет-эн-Нуумане.

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Видео: YouTube / VOA News