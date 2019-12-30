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В Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства

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Часть вице-премьеров и министров вошли в состав нового правительства.

В воскресенье, 2 февраля, в Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства. О новых местах работы парламентариев рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

"Уже все трудоустроены",

— отметил Песков.

При этом часть бывших парламентариев вошло в состав нового правительства.

Напомним, что на внесение в Госдуму кандидатуры нового премьер-министра по закону у Владимира Путина было две недели, однако он сделал это в первый же день. После заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, президент предложил кандидатуру Михаила Мишустина. Глава ФНС России дал свое согласие. 

Ранее мы сообщали о том, что Кремль прокомментировал срочную отставку главы Чувашии.

Видео:Youtube / Правительство России

Теги: кремль, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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