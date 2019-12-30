Президент считает, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Кремль прокомментировал срочную отставку главы Чувашии. Дмитрий Песков рассказал, в чем не прав Михаил Игнатьев.

По словам Пескова, Москва усмотрела в поступке экс-главы Чувашии "некрасивый поступок". Президент РФ Владимир Путин считает, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимы.

Напоним, что экс-глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от машины. Видеозапись распространилась в социальных сетях. Общественность возмутилась действиями главы региона. До этого Игнатьев призвал "мочить" журналистов, которые позволяют себе критиковать власть.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал исключение главы Чувашии из "Единой России

Фото: Facebook / Михаил Игнатьев

Видео: Telegram / bbbreaking