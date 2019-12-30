Кремль ответил на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии

Дмитрий Песков заявил, что все обязательства соблюдаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что российская сторона нарушает договоренности по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что ситуация в Идлибе, где все еще остаются террористы, вызывает озабоченность и "оставляет желать лучшего". Пресс-секретарь российского главы подчеркнул, что террористы продолжают осуществлять наступательные, агрессивные действия в отношении ВС Сирии и базы РФ в Хмеймиме.

Президент Турции обвинил Россию и Иран в несоблюдении договоренностей на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб. 12 апреля страны подписали соглашение о прекращении огня.

Видео: Youtube/ BBC News