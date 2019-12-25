В SANA зафиксировали вспышки в небе.

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео. Кадры опубликовало агентство SANA. Журналисты предположили, что стали свидетелями работы сирийских комплексов защиты

В небе наблюдались вспышки, а в самом городе местное население слышало взрывы. Атака могла проводиться на территории Голанских высот. В SANA добавили, что сирийской армии удалось сбить несколько "вражеских" целей. В Израиле на данный момент не прокомментировали ситуацию. Ранее Израиль наносил ракетные удары по сирийским объектам. В армии говорили о том, что противодействуют военному присутствию Ирана.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сирийскому Идлибу.

Фото и видео: YouTube/من تصدي دفاعاتنا الجوية للأهداف المعادية

Видео: Syrianarabnewsagency, BBC News