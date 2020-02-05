Президент Турции переговорил с Путиным и Асадом.

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право защищаться в Идлибе. Это заявление связано с недавней атакой правительственных войск Сирии на солдат из Анкары. Об этом глава государства рассказал в интервью Anadolu.

Турция намерена отвечать ударами на удар за нарушение договоренностей. Сейчас политик попросил у Путина и Асада отодвинуть САР за пределы турецких наблюдательных пунктов. В противном случае ему придется сделать это собственными военными силами. В ближайшее время Эрдоган заявил о возможности встречи с Путиным

Ранее пленные: Турция оказывает поддержку террористам в боях у Алеппо.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME