Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Президент РФ обратил внимание коллеги на резкую активизацию действий террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств договорились принять срочные меры, связанные с линией военных ведомств. Страны усилят координацию действий друг с другом в Сирии.
Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей
прокомментировали чиновники
Эрдоган считает, что обстрел турецких солдат нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в регионе. В связи с этим Анкара продолжит жестко реагировать на ситуацию и использовать право на самооборону. Еще одной темой для обсуждения стал военный конфликт на территории Ливии.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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