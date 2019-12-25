Они договорились соблюдать соглашения по Сирии.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Президент РФ обратил внимание коллеги на резкую активизацию действий террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств договорились принять срочные меры, связанные с линией военных ведомств. Страны усилят координацию действий друг с другом в Сирии.

Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей прокомментировали чиновники

Эрдоган считает, что обстрел турецких солдат нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в регионе. В связи с этим Анкара продолжит жестко реагировать на ситуацию и использовать право на самооборону. Еще одной темой для обсуждения стал военный конфликт на территории Ливии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/