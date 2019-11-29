На участке у М4 патрулируют вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Появилось видео патрулирования трассы в Сирии российскими вертолетами. Ролик опубликовали в Telegram-канале "РИА Новостей". Журналисты объяснили, что на кадрах зафиксировано присутствие в Заефратье Ми-8 и Ми-35. Вертолеты курсируют на участке между Алеппо и провинцией Хасеке. Они защищают стратегически важный объект - трассу М4.

По данным агентства, экипаж Ми-8 летит на минимальной высоте, чтобы оценивать ситуацию на земле. Это позволяет россиянам избегать поражения переносными зенитными ракетными комплексами. Известно, что РФ ведет патрулирование территории при помощи БТР и "Тайфунов".

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе.

Видео и фото: Telegram-канал "РИА Новости"

