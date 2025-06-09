ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на более ₽400 млн

По факту произошедшего в Оренбургской области ведется уголовное дело.

Российские силовые структуры пресекли контрабандный вывоз на украинскую территорию комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, который пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что координация преступной деятельности велась подданной иностранного государства, находящейся за рубежом. В силовой структуре отметили, что ориентировочная стоимость указанных деталей для воздушной техники составляет более 400 миллионов рублей. Комплектующие для вертолетов позволяют восстановить летную годность не менее четырех бортов.

В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих. ЦОС ФСБ РФ

На территории Оренбургской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1.1 статьи 226.1 УК РФ за покушение на контрабанду военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники.

В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России